Lörrach: Jugendarbeit von Jahr zu Jahr finanziert

Bedeutung der Arbeit

„Die Arbeit beider Einrichtungen trägt wesentlich zur sozialen Integration, Prävention und Förderung von Bildungs- und Teilhabechancen für junge Menschen in Lörrach bei“, teilt Fachbereichsleiterin Ilona Oswald mit. Die Jugendarbeit sei ein wichtiger Bestandteil der sozialen Infrastruktur in der Stadt. In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Herausforderungen wie Krieg, Flucht, Inflation und sozialen Ungleichheiten seien diese Angebote von besonderer Bedeutung zur Wahrung des sozialen Friedens, so ein Fazit. Gerne würde die Stadt den Trägern der Jugendarbeit deshalb wieder eine verlässliche langfristige Finanzierung bieten. Aufgrund der angespannten Haushaltslage wird diese derzeit jedoch nur von Jahr zu Jahr gewährt.

Ausführliche Auskünfte über die Jugendarbeit gaben nun im Hauptausschuss des Gemeinderats die städtische Jugendreferentin Dorothée Mundle sowie Katja Thiel von der DKS und SAK-Bereichsleiter Eric Bintz. Jugendarbeit sei nicht nur Pflicht, sondern eine Haltung, erklärte Mundle. „Die Bedürfnisse der jungen Leute brauchen Aufmerksamkeit.“