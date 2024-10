Lörrach: Jugendliche forschen selbstständig

Kurs ab 15 Jahre

Aber nicht nur der Fachbereich Informatik/Technik/Robotik richtet sich an ältere Jugendliche, sondern auch das Kursangebot des Fachbereichs Physik/NanoSciences/Astronomie. Der Kurs „Einführung in die Rastertunnel- und Rasterkraftmikroskopie“ bietet nach einer kurzen Einführung in das Thema und die Funktionsweisen der Geräte vor allem die Gelegenheit, Messungen mit diesen durchzuführen. Dabei richtet sich dieser Kurs an Jugendliche ab 15 Jahren.

Ferienkurse

Neben den Wochenend- und den normalen Kursen bietet das phaenovum auch Ferienkurse an. In den Herbstferien findet zum Beispiel der Kurs „RoboRAVE Warm-Up: Vorbereitung auf den RoboRAVE Germany“ statt, in dem Jugendlichen von elf bis 14 Jahren eine Einführung in die Grundlagen des mBot Roboters erhalten, um im Anschluss am „RoboRAVE Germany“ teilnehmen zu können.

Parallel dazu läuft der Kurs „Die Bäckerhefe als chemische Mikrofabrik“ des Fachbereichs Biologie/Chemie/LifeSciences, in dem Jugendliche ab 16 Jahren lernen können, wie Bäckerhefe zur Herstellung verschiedener nützlicher Stoffe, wie Vanillin, verwendet werden kann.

Über das Kursangebot hinaus bietet das Team der Phaenovum-Lehrkräfte, mit unterschiedlicher Ausbildung, den Kindern und Jugendlichen interdisziplinäres Forschen zu verschiedenen Themen an.

Klassenkurse

Das Phaenovum bietet auch für ganze Schulklassen ab der Stufe sechs Klassenkurse an. Für deutsche Schulen sind die Klassenkurse kostenfrei, da die Agentur für Arbeit Lörrach diese berufsorientierende Maßnahme fördert.

Anmeldung

Alle Informationen zu den einzelnen Kursen sowie die Möglichkeit der Anmeldung sind online auf der Internetseite www.phaenovum.eu/Angebote/Kurse zu finden.