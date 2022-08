Lörrach. Mit einem scharfen Gegenstand soll ein 18-Jähriger am Montag gegen 1.35 Uhr an einem Pavillon in der Nähe des Grüttsees von einem Unbekannten an der Wange verletzt worden sein. Der Rettungsdienst brachte den 18-Jährigen in ein Krankenhaus, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.