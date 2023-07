Lörrach Junge Kunst auf hohem Niveau

Landschaftsbilder

In einem weiteren Raum des Erdgeschosses ist Landschaftsmalerei ausgestellt. Wegen des Terpentins konnte im Unterricht lange Zeit nicht mit Öl gemalt werden, erläutert Fridrichova. Die Farbe, die sie hierfür verwenden konnten, sei wasserlösliche Ölfarbe. Das Problem sei, sie trockne langsam. Professionelle Maler könnten ihre Bilder im Atelier stehen lassen, in der Schule sei die Situation etwas anders. Fridrichova zeigt auf eines der Bilder. Das besondere an Ölfarbe sei die Farbbrillianz und -intensität.

Die Landschaftsbilder entstanden in Anlehnung an Paul Cezanne, Caspar David Friedrich und Gabriele Münter. Die Bildidee ist teilweise etwas naiv, fast kitschig, mündet dann in flächige Abstraktion. Gegenüber hängen dystopische Landschaftsbilder.

Kunst aus Alltagsmüll

Auf der Treppe zum zweiten Stock entdeckt man die Arbeit „one week“ von Helena Hoock. Es ist ein konzeptionelles Werk. Eine Woche lang hat die Schülerin allen Verpackungsmüll gesammelt, den sie selbst produziert hat. Trotz ihrer bewussten Lebensweise, kam eine Menge Müll zusammen.

Sie habe immer wieder Schüler, die sich für künstlerische Berufe entscheiden würden, sagt Fridrichova. Eine Schülerin ist in diesem Jahr bereits an einer Kunsthochschule aufgenommen worden, deshalb sei sie in der Ausstellung etwas „überrepräsentiert“.