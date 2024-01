Lörrach: Junge Musiker im Burghof

Dieses monumentale Meisterwerk bringt das Bundesjugendorchester am Freitag, 12. Januar, 20 Uhr, auf die Bühne im Burghof Lörrach.

Monumentales Meisterwerk

Die Empfindungen eines ganzen Lebens scheint Gustav Mahler vereint zu haben, wobei sich der Komponist in seiner letzten vollendeten Sinfonie besonders den Themen Tod und Vergänglichkeit widmete. Ganz sanft beginnt der erste Satz, bevor das Hauptthema zu Tage tritt. Es folgt ein Scherzo, das an einen Totentanz erinnert, ein Rondo, das die musikalische Hinwendung von der Romantik zur Moderne verstetigt und schließlich ein Adagio, in dem Mahler das Ende des Lebens hörbar gemacht hat. Kein Wunder also, dass die 9. Sinfonie als eines der wichtigsten Werke Mahlers, aber auch der gesamten Musikgeschichte gilt.