Lörrach Junge Musiktalente messen sich

Lörrach. In diesem Jahr wird der Wettbewerb in Lörrach in den Kategorien „Klavier solo“ und „Drumset Pop“ ausgetragen. Die Wertungsvorspiele der Kategorie „Klavier solo“ finden im Saal der Städtischen Musikschule, Luisenstraße 9, statt. Die Kategorie „Drumset Pop“ wird in den Schlagzeugräumen der Musikschule im Untergeschoss der Hebelschule ausgetragen. Die Wettbewerbe in der Städtischen Musikschule sind öffentlich, die Plätze, vor allem in der Kategorie Drumset, sind allerdings begrenzt. Zeitplan und Programm sind unter www.jugend-musiziert.org unter „Regionalwettbewerb Lörrach“ einsehbar.

Eine für die einzelnen Kategorien ausgewählte Fachjury bewertet die Beiträge. Die besten Teilnehmer können zum Landes- und dann auch zum Bundeswettbewerb weitergeleitet werden. Das Preisträgerkonzert mit den besten Teilnehmern aus dem Regionalwettbewerb findet am Freitag, 17. Februar, um 19 Uhr im Saal der Musikschule statt. Der Eintritt ist frei.