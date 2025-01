Lörrach: Junge Segensbringer sind gerngesehen

Die beiden Kinder waren schon am Freitagmittag mit ihrer Sternsingergruppe in Tüllingen zwischen Häusern mit verschneiten Gärten unterwegs. Ohne Scheu klingelten sie in ihren bunten Gewändern an den Türen und stellten sich vor: „Wir sind die Sternsinger. Dürfen wir für Sie singen?“ Fast alle Leute sagten ja: die alte Dame, die ihren Mann zum Zuhören liebevoll zu einem Stuhl führte, Mütter mit Kindern, sogar der Mann, der wegen einer anstehenden Videokonferenz gar nicht viel Zeit hatte. Nur ein Mann entschuldigte sich höflich. Nach einer Spende in die Gelddose brachte Begleiter Lasse Trost jeweils einen Aufkleber mit dem Segen „C M B“ am Türrahmen an: „Christus mansionem benedicat. Christus segne dieses Haus“. Die Kinder wünschten „ein gutes neues Jahr: Kaspar, Melchior und Balthasar“.

Sammeln für Kinder in Not

Jedes Jahr ziehen die Sternsinger in ganz Deutschland rund um den Dreikönigstag von Haus zu Haus, sammeln Spenden für Kinder in Not und bringen den Segen. Der Brauch geht auf die Weisen aus dem Morgenland zurück, die laut Bibel das neugeborene Jesuskind im Stall reich beschenkten. Die Legende machte später aus ihnen die Heiligen drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar.