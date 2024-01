Lara Busch überzeugte die Juroren im Zusammenspiel mit Sophia Huber aus Hüningen am Klavier in der Kategorie „Klavier vier- bis achthändig oder an zwei Klavieren“ (Altersgruppe II, 18 Punkte, 2. Preis). In derselben Kategorie konnten bei dem Wettbewerb auch Lucas Lin und Nathan Langen am Klavier reüssieren (Altersgruppe III, 24 Punkte, 1. Preis mit Weiterleitung).

Nora Geisler überzeugte an der Posaune (Altersgruppe III, 20 Punkte, 2. Preis).