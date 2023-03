Lörrach Jungforscher holen Landessiege in Karlsruhe

Alle teilnehmenden Schüler haben zuvor beim Regionalwettbewerb in Freiburg den ersten Platz belegt. Die Jungforscher Donat Miftari und Joséphine Griep holten mit ihrem Projekt „Rolling Balls – Die physikalische Untersuchung des Rollverhaltens auf Sand“ den Landessieg im Fachgebiet Physik. Betreut wurden sie von Primin Gohn. Auch Julian Kehm errang mit seinem Forschungsprojekt „Das schicke Stadtleben – Fledermausquartiere in Lörrach“, das von Anne Renate Spanke betreut wurde, den ersten Platz in Biologie.

Für die Schüler geht es nun vom 18. bis 21. Mai. nach Bremen. Sie vertreten Baden-Württemberg beim Bundeswettbewerb. Der Landeswettbewerb fand am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) stattfand.