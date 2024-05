Auf große Reise nach Italien ging die „U11-Schwarz-Mannschaft“ des Lörrach-Brombach (FVLB). 16 Spieler konnten die Fahrt in das Nachwuchsleistungszentrum von Juventus Turin antreten. Die Partie über vier mal 20 Minuten gestaltete die U11-schwarz insbesondere im zweiten und vierten Spielabschnitt ausgeglichen: Sie erspielte sich gegen „Juve“ ein Unentschieden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Im Anschluss ging es auf eine Tour durch das Stadion, das Museum und den Fanshop des Juventus Turin. Den letzten Abend im Hotel genossen die Spieler und Eltern ausgiebig. Am Sonntagabend kam das Team nach einem Besuch der Altstadt von Turin wieder in Lörrach im Grütt an – mit vielen schönen Erlebnissen im Gepäck. Dank der guten Kontakte, etwa durch den PS-Immo-Cup oder die Kooperation mit dem FC Basel, können die FVLB-Talente immer wieder ihr Können in Spielen gegen Teams aus Nachwuchsleistungszentren zeigen, heißt es abschließend.