Lörrach Kabarett an der Ekelgrenze

Selbstverliebte Machos

Die Story vom impfkritischen wienerischen Taxifahrer kommt dann lustig rüber („Die Impfung is so oarg, die macht di unfruchtbar, und des gibst du weiter an die nächste Generation!“). Die Darstellung des selbstverliebten Machos, der seiner Tochter ein selbstgezeichnetes Aktbild von sich zur Hochzeit schenken will und trotz seines Reichtums den Armen Hilfsgüter vor der Nase wegschnappt, funktioniert auch.