Der aus Lörrach stammende Kabarettist, Autor und Moderator Florian Schroeder erhält am 4. November den Bayerischen Kabarettpreis 2024. Verliehen wird er vom Bayerischen Rundfunk und dem Münchner Lustspielhaus. „Florian Schroeder hat sich zu einem einzigartigen Künstler entwickelt, dessen gesellschaftliche Analysen gleichermaßen brillant und komisch sind. Er ist blitzschnell im Denken und Sprechen, mit einem immensen Wissen zu aktuellen Themen ausgestattet und seziert in seinen Programmen stets aktuelle Reizthemen“, zitiert der Bayerische Rundfunk die Jurybegründung in einer Medienmitteilung.