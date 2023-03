Lörrach Kabarettist Bruno Jonas bringt im Burghof Dinge auf den Punkt

Annalena Baerbock, die mit ihrer feministischen Außenpolitik immer wieder Zeichen setzen wolle, bedachte er mit Spott. Ob wohl Xi Jinping, Regierungschef des riesigen China, das noch immer neue Kohlekraftwerke baut, erzittern würde, wenn Baerbock ihm wegen des Klimas ins Gewissen redet, fragte Bruno Jonas. Baerbock, die Außenministerin von Deutschland, das nur zwei Prozent aller Klimagase auf der Welt ausstößt? Der Kabarettist erinnerte daran, dass Baerbock einmal sinngemäß sagte: Selbst gegen den Willen ihrer Wähler werde sie die Ukraine Tag für Tag solange unterstützen wie nötig. Ob sie gegen den Willen ihrer Wähler täglich auch ihr Kostüm wechseln wolle, fragte der Kabarettist.

Klimaaktivisten in Kritik

Auch die Ampelkoalition und ihr „Narrativ“ über die Unabhängigkeit von russischem Gas nahm Bruno Jonas auf’s Korn. Schaffe die Regierung nicht immer neue Abhängigkeiten in Sachen Energie, so etwa mit den jüngsten Verhandlungen in Saudi Arabien, fragte er.