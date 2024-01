Lörrach: Kabarettreihe: Es wird gelacht

Kultur Volkmar Staub blickt zurück

Interview Volkmar Staub ist ein kabarettistisches Urgestein. Der Brombacher lebt schon lange in der Hauptstadt Berlin. Doch zu seinem traditionellen „JahresRockblick“ kommt er wieder gerne zurück in die alte Heimat, so am Donnerstag, 11. Januar, in den Lörracher Burghof. Mit dabei: das Badische Sympathie Orchester mit Bassist Gerd Baier und Keyboarder Michael Summ. Es geht ans Eingemachte.