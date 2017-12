Lörrach Kaltenbach auf Konsolidierungskurs

Die Firma Kaltenbach befindet sich weiter auf Konsolidierungskurs. Das Geschäftsjahr 2017 werde aufgrund der schwierigen ersten sechs Monate zwar defizitär ausfallen, sagte CEO Wilhelm Schröder. Gleichwohl sei er für 2018 zuversichtlich. Die Auftragsbücher seien voll, das Werk auf über ein halbes Jahr hinaus ausgelastet.

Lörrach. Kaltenbach wurde zum Jahreswechsel 2016/17 zu 90 Prozent von der familiengeführten, weltweit tätigen Zobel Values AG mit Tradition im Maschinenbau übernommen – mit dem bayerische Global Player hat das Lörracher Unternehmen einen finanzstarken Haupt-Eigentümer. Zobel Values stehe ohne Wenn und Aber zu Kaltenbach, bekräftigte Schröder gestern nach der Jubilarehrung im Gespräch mit unserer Zeitung. Er steht seit August an der Spitze des Unternehmens, Interims-CEO Jochen Hartwig ist Finanz-Geschäftsführer, Matthias Rummel leitet weiterhin den Vertrieb.

2017 sei für den Lörracher Hersteller von Maschinen für die Bearbeitung von Stahl, Aluminium und anderen Metallen ein Übergangsjahr gewesen, sagte Schröder. Es diene der Stabilisierung. Dies sei über die gesamte Zeitspanne betrachtet gelungen. In den ersten Monaten seien die „wenig erfolgreichen Vorjahre“ noch spürbar gewesen. Das zweite Halbjahr habe aber kostendeckend gestaltet werden können. Schröder: „2018 wird hierdurch nicht belastet. Wir sehen uns dann wieder deutlich oberhalb der Wasserlinie.“

Fehlentwicklungen seien benannt und abgestellt, unternehmensinterne Prozesse „in Ordnung gebracht“ worden. In den vergangenen Monaten habe Kaltenbach Kunden zurückgewonnen, die zwischenzeitlich verloren worden waren.

Die Belegschaft habe wieder Vertrauen in die Zukunft gefasst. Kaltenbach weise gegenwärtig den „historisch höchsten Auftragsbestand“ aus und wolle wachsen. Ende 2018 will der Betrieb in Lörrach wieder mit 300 Beschäftigten arbeiten, derzeit sind es 275.

Diesen stehe nun eine Gehaltserhöhung in Aussicht. Nachdem die Mitarbeiter in einem auf drei Jahre angelegten Sanierungsplan Gehaltseinbußen in Kauf genommen hatten, würden ab Januar die Löhne wieder in voller Höhe ausbezahlt. Im April werde das Gehalt um 5 Prozent erhöht, so Schröder: „Wenn wir im Wettbewerb bestehen wollen, müssen wir entsprechende Gehälter bezahlen.“

Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte Schröder, das Werk im französischen Burnhaupt-le-Haut sei geschlossen worden. Die Immobilie wurde verkauft. 25 Mitarbeiter waren von der Schließung betroffen. Der Standort sei nicht kostendeckend gewesen, die Produktion nach Lörrach und ins holländische Hengelo verlagert worden. Der Standort in den Niederlanden stehe nicht zur Disposition.

Kaltenbach sei fraglos nach wie vor in einer Konsolidierungsphase, betonte Schröder, der auf langjährige Erfahrung in Leitungspositionen in der Maschinenbaubranche zurückblicken kann. Aber es gebe nun sehr gute Gründe, zuversichtlich auf das Jahr 2018 zu blicken.