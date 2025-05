Lörrach: Kammerorchester auf Velo-Tour

Diskussion und Konzert

Eine Konzerttournee mit dem Velo ist laut Ankündigung auch ein deutliches Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz – Themen, die in der Musikszene in der Vergangenheit eher stiefmütterlich behandelt worden sind. In einer Podiumsdiskussion mit Live-Podcast am Dienstag, 27. Mai, ab 20 Uhr in der Musikschule Lörrach, Luisenstraße 9, werden sich die Musiker gemeinsam mit Burghof-Intendant Timo Sadovnik sowie verschiedenen Experten zu diesen Themen austauschen. Einen kleinen Einblick gibt Merlin bereits vorab. Er betont: „Für uns ist es das Schöne, dass wir ohne politischen Rahmen, in aller Bescheidenheit und einfach dadurch, dass wir unsere Tourneen mit dem Rad zurücklegen, ein Signal senden können. Experimentell und mit großer Freude.“