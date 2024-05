Spezialtraining

Im Anschluss an die Gurtprüfungen wurde bei einem Lagerfeuer und anschließender Party mit Tanzen der Samstagabend abgeschlossen. Mit großer Begeisterung waren die Teilnehmer beim zweistündigen Abschlusstraining am Sonntagmorgen dabei, heißt es in der Mitteilung des Taekwon-Do Centers Dreiländereck.