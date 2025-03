Lörrach: Kanalerneuerung schafft Chancen für die Teichstraße

Die Ausgangslage

Der Kanal gehört mit zu den ältesten Teilen der Kanalisation der Lerchenstadt. In der Denkschrift „Die Kanalisation der Stadt Lörrach zur Begründung des vorgeschlagenen Bauprojekts“ von 1896 ist der Kanal als Hauptsammler zur Entwässerung des damaligen Stadtgebiets zur Ableitung in die „Wiese“ aufgeführt, so Frank Beuschel, Leiter des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, in seiner Vorlage für den Ausschuss für Umwelt und Technik.