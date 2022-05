Lörrach Kann Probelauf die Probleme lösen?

Von Marco Fraune

Lörrach. Julian Troendle hofft weiter, dass es einen Probelauf in der Herren-/Baslerstraße unter Sperrung der Kirchstraße gibt. Es sei kein unüberwindbares Problem, dass die Kurve am Café Pape so eng ist. Daher könne hier durchaus auf dem etwa 80-Meter-Abschnitt bis zum Burghof in beide Richtungen gefahren werden – also zwischen Weinbrennerstraße und Basler Straße. Als früherer Polizist verweist er auf die Straßenverkehrsordnung, die eine einseitig verengte Fahrbahn zulasse. Auch Stadtrat Bernhard Escher, ebenfalls ehemaliger Polizeibeamter, unterstreicht diese Möglichkeit – und dass es sich doch um einen Probelauf handele, also gegebenenfalls die Notbremse gezogen werden kann.