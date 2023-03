Lörrach Karstadt-Gebäude soll doppelt aufgewertet werden

Eine Anfrage unserer Zeitung an den Galeria-Konzern, welche Investitionen in den Standorten genau erfolgen sollen, damit dieser fit für die Zukunft gemacht wird, blieb bis am späten Dienstagnachmittag noch unbeantwortet. Doch mit der Bekanntgabe der Standortsicherung für Lörrach wurde bereits kommuniziert, dass bei den 77 zu erhaltenden Filialen Veränderungen anstehen. „Galeria plant, in den kommenden drei Jahren alle weiter betriebenen Filialen umfassend zu modernisieren“, heißt es in der Pressemitteilung.