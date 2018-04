Lörrach Kastl konzentriert sich auf Lörracher Buchhandlung

Lörrach (mcf). Nach zwölf Jahren übergibt Inhaber Irimbert Kastl im Juni seine Buchhandlung in der Weiler Hauptstraße an Thalia, um sich künftig auf sein im Februar 2017 eröffnetes Geschäft in der Basler Straße in Lörrach zu konzentrieren. Kastl soll aber in beratender Funktion für Thalia tätig bleiben.

Kastl hatte die bereits 1977 gegründete Weiler Buchhandlung im September 2006 übernommen und expandierte 2017 nach Lörrach. Die Arbeitsbelastung, zwei Buchhandlungen zu führen, habe er jedoch unterschätzt, erklärte der 61-Jährige gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Während das Weiler Geschäft funktioniere, sei Lörrach „noch eine zarte Pflanze“, die er „hochpäppeln“ müsse. Denn: „Es brummt noch gar nicht.“

Insgesamt sind im Lörracher Geschäft derzeit drei Beschäftigte tätig, die Buchhandlung weist eine Fläche von 350 Quadratmetern auf.

Den gut laufenden Laden in Weil am Rhein abzugeben, den im Vergleich dazu schwieriger zu betreibenden in Lörrach weiterzuführen, sei aber eine bewusste Entscheidung gewesen, so Kastl: „Es ist unternehmerischer Ehrgeiz, den zum Laufen zu bringen.“