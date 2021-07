Lörrach Kaum noch Zeit zum Handeln

Lörrach (mek). Die „Grandparents for Future Lörrach“ haben am Freitag auf dem Alten Marktplatz eine Aktion durchgeführt, um vor dem Folgen des Klimawandels zu warnen. Im Mittelpunkt stand das aus Sicht der Klimaforscher noch vorhandene kleine Zeitfenster von zehn bis 15 Jahren, um unumkehrbare, sich potenzierende Schäden an der Natur abzuwenden: „Die Zeit drängt“, betonten die Grandparents in einem Flyer, der an Passanten verteilt wurde. Positiv sei jedoch, dass die Menschen es selbst in der Hand hätten, darauf zu reagieren: „Wir wissen alle, dass es sich beim Klima nicht um irgendein Problem handelt: Es handelt sich um das zentralste Problem dieses Jahrhunderts.“