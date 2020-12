Lörrach Kein rauschendes Fest in diesem Jahr

Wo sich sonst bereits gegen 10 Uhr die ersten Menschen an den Ständen der Gastronomen mit Austern, Pulpo und Co. zuprosten, stehen nur die mäßig frequentierten Stände des coronabedingt auf dem Alten Markt ausgedehnten Wochenmarkts. Die meisten Geschäfte sind aufgrund des Shutdowns ohnehin geschlossen, und viele Lörracher haben ihre Lebensmittel wohl schon in den letzten Tagen vor dem Fest besorgt.

Nur ein paar kleine Grüppchen stehen nicht ganz coronakonform mit einem Kaffee „to go“ rund um die „Partyzone“ der vergangenen Jahre, wo sonst kaum ein Durchkommen ist. Kein großes Hallo der Rückkehrer in die Heimat in diesem Jahr, kein Anstoßen aufs Fest. Es bleibt ungewöhnlich ruhig an diesem Vormittag.