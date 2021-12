Lörrach Kein Segen von Haus zu Haus

Lörrach. Diese Entscheidung sei nicht leicht gefallen, wurde aber mit Blick auf die Verantwortung für mehr als 50 Kinder und Jugendliche, die in St. Fridolin normalerweise an der Aktion teilnehmen, getroffen, heißt es in einer Mitteilung.

Ganz verzichten auf die Sternsinger muss die Pfarrei aber nicht: Im Gottesdienst an Dreikönig, Donnerstag, 6. Januar, 9.30 Uhr, wird eine Sternsingergruppe (allesamt Ministranten) dabei sein und singen. Nach dem Gottesdienst gibt es einen Auftritt vor der Kirche. Am Nachmittag des 6. Januar wird die Sternsingergruppe nochmals in der Kirche sein: Um 15, 16 und 17 Uhr gibt es jeweils eine besinnliche Viertelstunde mit Sternsingerliedern, Orgelmusik und Sternsingersegen.