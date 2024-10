Lörrach: Keine Baustelle mehr, sondern eine Fußgängerzone

Bis Frühjahr 2025 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Bis Ende November wird der Straßenabschnitt am Hebelpark zur Bahnhofstraße gepflastert. Am 9. Dezember gehen dort und in der Palmstraße die Poller in Betrieb. Anwohner mit Privatparkplatz bekommen eine Magnetkarte. Ab 15. Dezember werden auch die Busse wieder durch die Palm- und die Grabenstraße fahren. Zwei barrierefreie Haltestellen entstehen in der Palmstraße und am Hebelpark. Im Frühjahr werden schließlich die Bänke aufgestellt.