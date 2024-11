Lörrach: Keine Störche mehr

Gründung in der Traube

Die Clique wurde kurz nach der Buurefasnacht 1961 als erste reine (Buure-) Fasnachtsclique am 17. März in Hauingen in der Traube gegründet. Man saß am Stammtisch und überlegte sich einen Namen, als sich der erste Storch auf dem Kirchturm niederließ. So beschloss man, sich Storchen-Clique zu nennen.