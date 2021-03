Lörrach Keinerlei Gefahr bei Nutzung

Besonderes Augenmerk wurde auch den alten, schwergängigen Vertikal-Schiebefenstern in der Werkrealschule gewidmet, die teilweise nur noch mit Kraftaufwand zu öffnen und zu schließen waren. Um schnell eine Lösung zu finden, die auch dem Lüftungsbedarf in Corona-Zeiten gerecht wird, wurde der Schwerpunkt darauf gelegt, dass in jedem Unterrichtsraum mindestens zwei Fenster gangbar gemacht werden und Fenster, die nicht mehr zu reparieren waren, stillgelegt wurden, um eine Verletzungsgefahr auszuschließen. Auch diese Arbeiten konnten vor der Schulöffnung am 1. März abgeschlossen werden.

Die Hellbergschule ist neben der Fridolinschule und dem Hans-Thoma-Gymnasium eine der prioritären Schulbauprojekte in der Lörracher Schullandschaft. Dies sei zugleich ein Bekenntnis zur Hellbergschule als Werkrealschulstandort und auch die politische Zusage, dass die Sanierung mit dem Bezug des Neubaugebiets Bühl III in zeitlichem Einklang stehe, so die Stadtverwaltung.