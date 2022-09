Lörrach Kfz-Zulassung: Nach Einbruch weiter zu

Hintergrund sind Lieferschwierigkeiten, um zerstörte und entwendete Materialien zu ersetzen, die für den Betrieb der Zulassungsstelle notwendig sind. Dazu zählen auch eine größere Anzahl an Blanko-Dokumenten sowie Siegelplaketten. Bis die Zulassungsstelle wieder geöffnet werden kann, unterstützen die Mitarbeiter nun in den Kfz-Außenstellen in Rheinfelden und Schopfheim. Das Landratsamt bittet, auf diese Zulassungsstellen auszuweichen.

Bei dem Einbruch am 27. August entstand ein Sachschaden an den Räumen und an Einrichtungsgegenständen in Höhe von mehr als 50 000 Euro. Die Schäden an dem gemieteten Gebäude werden auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.