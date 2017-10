Lörrach Kiefer verlässt SAK

Nachrichten-Ticker

19:40 Goldener Oktober kommt möglicherweise zurück

Offenbach - Der Bilderbuch-Herbst hat sich fast überall in Deutschland verabschiedet - in den kommenden Tagen geht es mit den Temperaturen bergab. Höchstens 9 bis 14 Grad erwartet der Deutsche Wetterdienst für den Sonntag. Dazu gibt es einen ungemütlichen Mix aus Schauern und teilweise schweren Sturmböen. Immerhin könnte aber - zumindest in Teilen Deutschlands - nächste Woche der goldene Oktober zurückkehren. Dabei könnten im Südwesten Deutschlands bei blauem Himmel wieder mehr als 20 Grad erreicht werden.

19:23 Kreise: Konstruktive Sondierungs-Atmosphäre

Berlin - CDU, CSU, FDP und Grüne haben sich in ihren ersten Gesprächen über ein Jamaika-Bündnis in großer Runde bemüht, eine gemeinsame Basis für weitere Verhandlungen zu finden. Es sei guter Wille spürbar, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur etwa zwei Stunden nach Beginn der Beratungen in Berlin aus Teilnehmerkreisen. In der Runde der mehr als 50 Unterhändler aller Seiten herrsche eine offene, konstruktive und konzentrierte Atmosphäre. Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel übernahm demnach die Leitung der Sitzung.

19:01 Hamilton auf Kurs: Schnellster im Training von Austin

Austin - WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton ist im ersten Training der Formel 1 beim Grand Prix der USA Bestzeit gefahren. Der Mercedes-Pilot verwies in Austin seinen Titelrivalen Sebastian Vettel im Ferrari mit 0,593 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Dritter wurde auf anfangs regennasser Strecke der Finne Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil. Hamilton kann übermorgen vorzeitig Weltmeister werden. Vier Rennen vor Saisonende hat er 59 Punkte Vorsprung vor Vettel. In Austin hat der Brite schon viermal gewonnen.

18:59 Eine Tote nach Messerattacke in polnischem Einkaufszentrum

Stalowa Wola - Bei einem Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Polen hat es eine Tote und mindestens sieben Verletzte gegeben. Der mutmaßliche Täter, ein 27-Jähriger Pole, wurde von Besuchern des Einkaufszentrums überwältigt. Anschließend nahm die Polizei ihn fest. Sein Motiv ist noch unklar. Die Möglichkeit eines terroristischen Hintergrundes wurde in keiner Behördenmitteilung erwähnt. Die Polizei beschrieb das Verhalten des Mannes als "irrational".

18:57 Rückschlag für DFB-Frauen in WM-Quali: 2:3 gegen Island

Wiesbaden - Die deutschen Fußball-Frauen haben in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2019 einen ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Bundestrainerin Steffi Jones unterlag in Wiesbaden Island mit 2:3. Die erste Pleite gegen den wohl stärksten Gruppengegner nach zwei Siegen bedeutet einen herben Rückschlag für den Olympiasieger auf dem Weg zur Weltmeisterschaft Frankreich. Island übernahm die Führung in der Qualifikationsgruppe.