Bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt hat sich am Mittwoch gegen 11.30 Uh auf der Pestalozzistraße in Lörrach ein Kind auf einem Tretroller. Der zehnjährige Junge hatte an der Kreuzung zur Maria-von-Weber-Straße die Fahrbahn überquert und war dabei einem geradeaus die Kreuzung passierenden Auto einer 53-jährigen Frau kollidiert, heißt es im Polizeibericht. Der Junge stürzte mit seinem Tretroller auf die Straße und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Eine sofortige medizinische Versorgung war nicht von Nöten. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 550 Euro an Auto und Tretroller.