Lörrach „Kinder brauchen das soziale Miteinander“

„Es war eine spannende, aber auch sehr herausfordernde Zeit. Die Realität hat vieles, was wir geplant hatten, immer wieder umgeworfen“, sagt Burkart. Die mit der Pandemie einhergehenden Probleme haben auch wirtschaftliche Facetten: Die Midijobber und die angestellte Hauswirtschaftskraft gingen in Kurzarbeit. Letztere wechselte in dieser Phase in den Ruhestand. Die drei Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes und ehrenamtlich engagierte Frauen arbeiteten den aktuellen Rahmenbedingungen angepasst in reduzierter Besetzung mit eingeschränkten Öffnungszeiten.

Die 80-Prozent Stelle der Hauswirtschaftskraft wird zunächst nicht ersetzt, das Tagesgeschäft wird deshalb neu organisiert. Die in der Ziel- und Leistungsvereinbarung mit der Stadt festgeschriebene jährliche Förderung in Höhe von 36 000 Euro bilde zwar eine verlässliche Basis. Mit dieser Summe werden die Miete an die Bürgerstiftung – sie ist Inhaberin des Gebäudes – und weitere Kosten gedeckt.

Eine zusätzliche Stelle könne damit unter den gegenwärtigen Bedingungen aber nicht finanziert werden. Hierfür wäre der uneingeschränkte Betrieb des Schülercafés unabdingbar, sagt Burkart – was bei einer nicht auf Gewinnmaximierung ausgerichteten Einrichtung ohnehin nicht einfach ist.

Dass sich das Kamel-ion bei allen wirtschaftlichen Notwendigkeiten auch künftig in erster Linie als Ort versteht, an dem sich Schüler ohne Konsumzwang wohl fühlen dürfen, gehört zum Selbstverständnis dieser Einrichtung des Christlichen Vereins junger Menschen (CVJM).

Zum Schulauftakt startet das Kamel-ion mit einer Pausenverpflegung von 9 bis 12 Uhr an der Essensausgabe, dem Kiosk und dem mittlerweile bewährten Handwagen. In der zweiten Woche soll der Betrieb ausgedehnt werden (8 bis 14 Uhr). Derzeit denke das Team noch darüber nach, wie der Außenbereich coronaverträglich für den Aufenthalt der Schüler geöffnet werden kann.

Rückmeldungen der Schulsozialarbeit hätten gezeigt, dass nicht wenige Schüler unter den coronabedingten Einschränkungen gelitten haben. „Für eine gesunde Entwicklung brauchen die Kinder das soziale Miteinander“, sagt Burkart.

Und der Schulalltag braucht nun in erster Linie, was eigentlich selbstverständlich, aber in diesen Tagen ein kostbares Gut ist: Normalität.