Lörrach: Kinder für das Handwerk begeistern

Peter Kunz und Ute Kaufmann-Kunz aus der Hauinger Unternehmerfamilie, die mit der Kunz-Stiftung bereits eine Anlage für Mehrgenerationenwohnen fördert, haben 2022 die Stiftung „Junges Handwerk“ gegründet. In der Wohnanlage betreibt die Stiftung „Junges Handwerk“ auch ihre Werkstatt. Dort können Kinder unter Anleitung bohren, hämmern, nähen, in Zukunft auch Elektro- und Lötarbeiten machen und eigene Projekte verwirklichen, etwa einen Kaugummi-Automaten bauen, wie Julia Fellmann von der Geschäftsstelle der Stiftung schilderte. Dabei sollen sie entdecken, ob ihnen eine handwerkliche Tätigkeit liegt und sich bestenfalls dafür begeistern.

Zusammenarbeit mit Schulen

Die Stiftung „Junges Handwerk“ bietet Grundschulen im gesamten Landkreis die Zusammenarbeit an. Im Rahmen ihrer aktuellen Projekttage besuchten zum Beispiel Kinder der Grundschule Hauingen die Werkstatt, um dort mit der Maschine zu nähen, schilderte Julia Fellmann. In der Grundschule Kandern arbeite jeweils eine Klasse mit einem Handwerksbetrieb zusammen und lerne dessen Arbeit ganz praktisch kennen. Handwerker hätten Deutschlands Wohlstand aufgebaut. Heute kämen aber viele Jugendliche mit Handwerkberufen bestenfalls während der Berufsorientierung in Klasse acht und neun in Kontakt. Das sei zu spät. So begründete Peter Kunz sein Engagement. Ortsvorsteher und Ortschaftsrat lobten die Arbeit der Stiftung. Eva Petersik hob hervor, wie dringend Jugendliche Angeboten zur Berufsorientierung bräuchten.