Lörrach: Kinder haben Rechte

Engagement der Unicef-Kids

Als besonders wichtig hoben Langen und Schäfer das Engagement der Unicef-Kids, des Juniorteams und der Hochschulgruppe hervor. „Eure Sicht der Dinge und euer Engagement werden gebraucht und wirken“, sagte Christine Langen.

Vier Tafeln am Festabend

Langen und Schäfer überreichten am Festabend vier weitere Tafeln an das Dreiländermuseum, die Karl-Rolfus-Schule, an die Duale Hochschule und an das Erich-Reisch-Haus für obdachlose Menschen. Die Tafeln thematisierten zum Beispiel die Rechte auf Arbeit und soziale Sicherheit, auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit.

Kinderrechtsbaum

Über ihr Engagement beim Unicef-Juniorteam für Kinder auf der ganzen Welt sprachen Lilly Jellinghaus, Julia Mannhardt und Donat Miftari, der inzwischen dem Jugendbeirat von Unicef Deutschland angehört. Sie erinnerten an ihre Mitwirkung beim Menschenrechtsweg, die Pflanzung eines Kinderrechtsbaums im Aichelepark und ihre Interviews mit Lörracher Persönlichkeiten. Er hoffe, dass Lörrach bald genauso wie Basel, Weil am Rhein und Hüningen zur „kinderfreundlichen Kommune“ werde, sagte Miftari.