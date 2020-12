Lörrach Kinder- und Jugendarbeit mit leiser Stimme

Damit einher geht eine Sinnfrage, die den Stillstand im SAK unterbricht. Welche Bedeutung haben Bildungsinhalte und Bildungsziele jenseits von Schule? Warum werden Inhalte für die Zeit mit und nach Corona jetzt nicht wirklich ernsthaft diskutiert und Konzepte auf den Weg gebracht? Wie überhaupt die Kinder- und Jugendarbeit sich in diesem Jahr nur mit leiser Stimme zu Wort gemeldet hat. Das muss sich wieder ändern. Wenn die persönlichen Kontakte extrem reduziert werden, Angebote, ob in den Stadtteiltreffs, den Jugendhäusern oder bei uns im Alten Wasserwerk nicht mehr durchführbar sind, ist vieles der bisherigen Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Familien in Frage gestellt.

Kontakt muss wieder neu aufgebaut werden

Wenngleich der SAK sich anstrengt, digitale Angebote über Facebook, Instagram und YouTube für Kinder und Jugendliche anzubieten, sind diesem Bemühen auch Grenzen gesetzt. Es fehlt an digitaler Infrastruktur, es fehlt an digitaler Kompetenz der Mitarbeiter, um im Livestream arbeiten zu können, Formate und Inhalte an die digitale Welt anzupassen.

Das hat Folgen, die der SAK und andere Träger nach Corona besonders zu spüren bekommen werden. Die Beziehungsarbeit, der Kontakt mit den Jugendlichen, das Gespräch mit Eltern und Kindern muss wieder neu aufgebaut werden.

Weniger Geld in den öffentlichen Haushalten lässt befürchten, dass noch weniger bei den Trägern der Kinder- und Jugendarbeit ankommen wird. Fast alle Träger gehen mit ihren Angeboten in Vorleistungen, müssen sich mit Hinweisen wie „sofern es die Haushaltslage zulässt, werden wir zeitnah Ihren Forderungen nachkommen“ begnügen. Das kennen die Träger der Kinder- und Jugendarbeit schon, und sie werden damit umgehen können, wenngleich die eigenen Haushalte ebenfalls leer sind. Weit größer wird die Herausforderung, Kinder und Jugendliche, junge Familien und internationale Jugendgruppen wieder an die offenen Angebote heranzuführen, ihnen zum Beispiel das Alte Wasserwerk als ihren Begegnungsort wieder näher zu bringen.

Eric Bintz sieht darin eine der großen Aufgaben für die Zeit danach: „Die Spiel- und Begegnungsorte für Kinder und Jugendliche im Alten Wasserwerk wieder in die Köpfe zu bekommen, neugierig zu machen und sie wieder ins Gespräch mit uns bringen, das braucht viel Energie, Einfallsreichtum und neue Angebote“.

Der Methodenkoffer ist zwar umfangreich. Uns schwant jedoch, dass die bisherigen Optionen nicht ausreichend sein werden. Hier kommen wir wieder auf die mangelnde Digitalisierung und Digitalkompetenz in der sozialen Arbeit zurück. Wie also weiter planen? Tatsächlich, und an dieser Stelle wechseln Selbstkritik, Zweifel und Zuversicht ab, werden die Herausforderungen nochmals zulegen. Wenn immer wieder von Solidarität die Rede ist, so zeichnet sich ab, dass im Verhältnis Kostenträger und Leistungsträger der Begriff an Tiefe verloren hat. „Solidarität ist keine Einbahnstraße, sondern ein wechselseitiges Geben und Nehmen, ein Sich-Vertrauen“, Jürgen Rausch dazu. Wer mit wem und wofür? Diese Frage wird gerne in den Hintergrund gestellt oder mit plakativen Aussagen belegt, die nicht immer die erforderliche Substanz haben, um darauf bauen zu können.

Zuversichtlich stimmt aber auch, „dass unsere Kollegen und Kolleginnen im Kinder- und Jugendbüro mit sehr viel Elan und Initiative neue Wege diskutieren und sich den neuen Herausforderungen stellen. Neue Formate sind in der Erprobung, die Kontakte zu unseren Zielgruppen sie sind nicht ganz versiegt und die hohe Loyalität der Mitarbeiter lässt hoffen. Insofern sind die Mitarbeiter das größte Kapital in diesen widrigen Zeiten.

Nach dem Lockdown werden nach und nach die neuen Ideen in Angebote münden, und alle hoffen, dass der Sommer wieder mehr Begegnung zulässt und die Arbeit mit jungen Menschen und Familien nach und nach wieder zum Alltag des SAK werden kann. Die Sehnsucht danach ist groß und die Corona-Beschränkungen nähren diese Sehnsucht. Das kann die zweite Seite der Medaille der Corona-Krise sein – sich darüber bewusst zu werden, dass der Krise auch wieder eine gute und schöne Zeit folgen wird.