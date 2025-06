Lörrach: Kinder und Jugendliche des TV Hauingen können punkten

Motivierte Teilnehmer

Elf motivierte Teilnehmer standen bei den Jugendlichen an den Platten. Turnierchef und Jugendleiter Pascal Hoffmann moderierte in Gruppe A eine knappe Entscheidung beim Einzug ins Halbfinale. Hinter Luca Becker, der alle fünf Partien gewonnen hatte, standen Tom Seilnacht und Leonard Schneider gleichauf mit 3:2 Siegen und 11:8, wie es in einer Mitteilung heißt. Ausschlaggebend war somit der direkte Vergleich, den Leonard Schneider mit 3:2 für sich entschieden hatte.

In Gruppe B hatte sich Fernando Menendez Ruede durch ein 3:2 gegen Nick Schulthess an die Spitze gesetzt. Ins Finale zog Fernando Menendez Ruede dann durch ein enges 3:0 gegen Leonard Schneider ein. Sein Gegner war Titelverteidiger Luca Becker, der die Wiederauflage des Finales von 2024 mit 3:1 gegen Nick Schulthess für sich entschied.