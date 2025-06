Lörrach: Kinder- und Jugendprogramm für alle

In der Zielsetzung der Arbeit würden sich die beiden Einrichtungen ähneln, heißt es in einer Mitteilung. Sie wollen zum einen Kindern und Jugendlichen eine weitgehend selbstbestimmte und gesellschaftsfähige Freizeitbeschäftigung bieten, zum anderen auch mit Betreuungsangeboten das Familiensystem unterstützen und entlasten. Während sich der SAK Lörrach an Kinder, Jugendliche und Familien allgemein richtet, stehen bei den Offenen Hilfen Kinder und Jugendliche mit Behinderung sowie ihre Angehörigen im Fokus.