Lörrach Kinderärzte: Versorgungslücke wird geschlossen

Die Zäsur in Stetten hat zahlreiche Eltern vor das Problem gestellt, eine neue Praxis finden zu müssen. Denn sowohl in Lörrach als auch im Umland seien die Kollegen in der Regel gut ausgelastet – eine Herausforderung für Väter, Mütter, Ärzte und Kinder, so Kröger.

Ohnehin sei die Versorgung mit Kinder- und Jugendmedizinern aus ihrer Sicht in der Raumschaft zu knapp. Für viele Eltern sei es nach wie vor schwer, eine Praxis zu finden, manche müssten erhebliche Wege in Kauf nehmen. Auch mit Blick auf die Kapazitäten im stationären Bereich werde die Lage schlechter.

Entlastung zeichnet sich ab

Nun zeichnet sich Entlastung ab. Als Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin übernimmt Kröger die neue Aufgabe gemeinsam mit Steiner, der in Schopfheim eine Kinderarztpraxis führt.

Während Erstere einen vollen Versorgungsauftrag erfüllt, betreibt Steiner die Praxis gegenüber dem Stettener Bahnhof als „Zweigpraxis“ mit drei angestellten Fachärztinnen in Teilzeit. Jede betreut ihre eigenen Patienten, aber die Medizinerinnen vertreten sich gegenseitig.

„Dass die Praxis in Stetten keinen Nachfolger gefunden hat, bestürzte mich sehr. Mir wurde klar: Wenn es dort keinen Nachfolger gibt, dann bekomme ich auch keinen für meine Schopfheimer Praxis – und meine Patienten werden nicht versorgt sein, wenn ich in ein paar Jahren aufhöre“, so Steiner, der seit über 16 Jahren als Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin in der Markgrafenstadt praktiziert.

„Eine neue Struktur muss her“

Was tun? Steiner: „Eine neue Struktur muss her, die schaffen wir jetzt mit angestellten Ärztinnen. Sie alle haben Familie und können deshalb keinen vollen Arztsitz übernehmen.“

Und: „Da ich mich neben der allgemeinpädiatrischen Tätigkeit vor allem auf endokrinologische Patienten sowie Kinder und Jugendliche mit ADS/ADHS spezialisiert habe, ist geplant, ab Anfang nächsten Jahres auch für diese Patienten eine Sprechstunde in Stetten anzubieten“, erläutert Steiner.

Kröger hat bislang in der Kinderarztpraxis von Jörg Müller in Rheinfelden gearbeitet. Zuvor war sie am St. Elisabethen-Krankenhaus beschäftigt, Auslandserfahrung sammelte sie nach ihrem Studium an der Universität Aachen in Mexiko.

Jetzt hat sie sich zu diesem nächsten Schritt entschieden – wobei die auf sie zukommende Bürokratie mit die größte Hürde auf diesem Weg gewesen sei. Die Kassenärztliche Vereinigung stehe in solchen Fragen zwar beratend zur Seite, dennoch bleibe der Aufwand hoch und das präzise Navigieren zwischen Regelungen und Paragrafen kompliziert, sagt Kröger im Gespräch mit unserer Zeitung.

Nun aber freuen sich beide Fachärzte auf die Neueröffnung der Praxis, die in diesen Tagen noch renoviert und modernisiert wird. Ihren Charakter aber, den mittlerweile Generationen von kleinen Patienten kennengelernt haben, soll sie auch in Zukunft beibehalten.