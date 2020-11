Lörrach Kinderbücher gehen neue Wege

Lörrach. Ein kleiner Klick-Rundgang: Los geht’s mit den Liedbeiträgen des Schulchors der Eichendorffschule, umgesetzt in ein tolles Video mit Musik. „Die Gedanken sind frei“, den Schulsong und die „Ode an die Freude“ mit Abstand, Mikros und unterlegt mit einer kleinen Choreografie sind Mutmacher für das Singen in Corona-Zeiten und mehr.

Die Autorinnen-Lesung mit Sissel Horndal ist in Wirklichkeit ein Gespräch mit vielen Beteiligten: Zugeschaltet zur Videokonferenz mit Kindern der Schule am Heidenstein/Schwörstadt sind die Autorin selbst in ihrem Zuhause in Nordnorwegen, ihre Übersetzerin Elisabeth Berg und Sonja Matheson vom Baobab-Verlag, die die Geschichte von Máttharáhkkás weiter Reise auf Deutsch vorliest.