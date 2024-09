Lörrach: Kinderschutzbund sucht Helfer

Kleiderkammer ist gefragt

Sehr willkommen als Helfer wären auch Flüchtlinge, die durch die Mitarbeit Deutsch lernen und Kontakte knüpfen könnten.

Eine Reihe weiterer Angebote für Kinder finanziert der Ortsverband mit Geldspenden von Betrieben und Privatpersonen. So können sich bedürftige Familien an den Kinderschutzbund wenden, wenn ihre Kinder aus Geldgründen sonst nicht an Ferienfreizeiten oder Klassenfahrten teilnehmen würden oder sie sich eine Saisonkarte fürs Schwimmbad wünschen. Sehr beliebt ist nach wie vor auch das 2014 lancierte Projekt „Seepferdchen“, in dessen Rahmen Schwimmkurse für Drittklässler im Hallenbad organisiert werden.

Im Oktober startet wieder die Initiative „Warme und Trockene Füße“. Dann versorgt der Ortsverband Kinder in Kooperation mit dem Schuhhaus Werdich wieder mit warmen Winterschuhen. Außerdem finanziert er Hausaufgabenbetreuung und die „Körper-Wunder-Werkstatt“ – einen Workshop an Grundschulen zur sinnvollen Ergänzung des schulischen Sexualkunde-Unterrichts.