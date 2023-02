Lörrach Kinderumzug lockt 10 000 Besucher

Gugge-Konzert „Monstre“

An den Kinderumzug schloss sich das Gugge-Konzert „Monstre“ an, an dem knapp ein Dutzend Gruppen teilnahmen. Mit dabei waren unter anderem die Ohreputzer Lörrach, die Reblandfetzer Eimeldingen, die Ranzepfiffer Lörrach oder auch ganz zum Schluss die Schlösslisymphoniker Inzlingen. Nicht fehlen durfte die älteste Gugge-Gruppe Deutschlands, die GM 53 Lörrach. Den Abschluss bildete dann am Abend der Tanz der Lörracher Häxecliquen und die Häxeverbrennung. Nun stehen noch die Scheibenfeuer zum Abschluss der Fasnacht an.