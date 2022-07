Lörrach Kino unter freiem Himmel

Insgesamt werden sechs unterschiedliche Filme vor dem Nellie gezeigt. Am Donnerstag, 28. Juli, läuft „Sechs Tage unter Strom – Unterwegs in Barcelona“ (Genre: Komödie/Dokumentation, 85 Minuten). Am Freitag, 29. Juli, ist „Rabiye Kuranz gegen George W. Bush“ zu sehen, ein fast zweistündiger Spielfilm. Die gut eineinhalbstündige Komödie „Vier Wände für zwei“ folgt am Samstag, 30. Juli.

Der Film „Abteil Nr. 6“ soll Cineasten dann am Donnerstag, 4. August, locken (Spielfilm, Drama; 107 Minuten). Am Tag darauf folgt, 5. August, folgt „À la Carte! – Freiheit geht durch den Magen“, eine fast zweistündige Komödie. „Meine schrecklich verwöhnte Familie“ wird zum Abschluss der Reihe am Samstag, 6. August, gezeigt. Weitere Informationen zu den Filmen gibt es auch unter www.freecinema.de. Karten sind bereits jetzt im Vorverkauf im Nellie Nashorn erhältlich.