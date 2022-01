Lörrach Kirchen spiegeln die Lörracher Historie

Aber seit 1801 bemühte man sich um den Bau einer Synagoge. Man wollte damit sogar, unterstützt vom Landvogt von Kalm, zur Verschönerung des Stadtbildes beitragen. Doch die Suche nach einem Bauplatz und die Baugenehmigung zogen sich hin. Nicht jeder wollte eine Synagoge in seiner Nachbarschaft haben. Schließlich konnte hinter einem Anwesen in der Teichstraße ein Grundstück erworben werden, das an den heutigen neuen Marktplatz grenzte. Der Standort mit Zugang von der Teichstraße war damit im Stadtbild kaum sichtbar.

Probleme bereitete die Baufinanzierung. Die sehr arme Gemeinde konnte mit „außerordentlicher Opferbereitschaft“ gerade die Hälfte aufbringen. Erst ein Kredit zweier Basler Juden verhalf 1807 zum Baubeginn. Die Pläne wurden durch den Lörracher Werkmeister J.J. von Rebstock im Weinbrennerstil erstellt und vom Großherzoglichen Hofrat genehmigt. Für Pfister ist die 1808 eingeweihte Synagoge ein „Dokument der ersten, der strengsten Stufe des Weinbrennerschen Klassizismus“. Leider gibt es von der Synagoge vor der Zerstörung durch die Nationalsozialisten 1938 keine Bilder, die das gut dokumentieren.

Neubau der evangelischen Stadtkirche

Für die wachsende, fast ausschließlich protestantische Amtsstadt Lörrach war die einzige Kirche zu klein geworden. Sie ist erstmals 1102 erwähnt. Auf dem gotischen Turm findet man die Zahl 1517. Der Turm enthält aber ältere Bauteile und war mit 42,5 Metern Höhe früher sowohl Glocken- als auch Wachturm. Die Kirche war schräg zum Pfarrhaus mit den Ausmaßen einer kleinen Dorfkirche gebaut. Schon im frühen 18. Jahrhundert wird sie „als eine der kleinsten Kirchen in der oberen Herrschaft“ und ihr Zustand als sehr schlecht beschrieben. Statt einer Erweiterung entschied man sich daher um 1800 für einen Neubau. Bereits 1807 hatte Landesbaumeister Wilhelm Frommel, ein Schüler Weinbrenners, dafür Pläne vorgelegt.

Ziel war es, die Kirche mit dem Haupteingang zur Basler Straße zu bauen. Durch größere Erdbewegungen und den Bau eines „monumentalen“ quadratischen Sockels als „Podium“ wurde das meterhohe Gefälle zur Straße überwunden. Von dort führt eine zweiseitige Treppe zur Kirche. Es war ein deutlicher Bruch mit der Vergangenheit, der Lörrach als Amtsstadt aufwerten sollte: weg von der Dorfkirche hin zum bürgerlich städtischen Gotteshaus. Beim Neubau waren Pläne eines Langhauses oder eines Kuppelbaus verworfen worden. Ganz im Sinne Weinbrenners entstand eine würfelförmige protestantische Verkündigungskirche, in der im Innern die Kanzel im Mittelpunkt steht und zwei Emporen geschaffen wurden.

Immerhin konnten die Lörracher durchsetzen, dass der Turm erhalten bleibt, dessen Dachform dem Neubau angepasst wurde. In der Stadtgeschichte von 1982 heißt es: „Die zur Straße parallele Fassade bildet eine gelungene Verbindung der beiden Barockbauten, jetziges Museum und Pfarrhaus, was auch heute noch das architektonische Rückgrat der alten Hauptstraße ausmacht. Der Aufriss, Giebelfront von zwei niederen Ecktürmen begleitet, wahrt die rechte Proportion zum Turm.“ Insgesamt ist der Kirchenbau klar gegliedert, auf Schmuckmotive wurde im Sinne Weinbrenners bewusst verzichtet. Das gilt auch für das Innere, was durchaus für kontroverse Diskussionen gesorgt hat. Nach dreijähriger Bauzeit konnte 1817 der Neubau eingeweiht werden. 300 Jahre nach Beginn der Reformation und mit der Jahreszahl auf dem Turm war diese Symbolik nicht zufällig gewählt.

Neubau der katholischen Pfarrkirche St. Fridolin

Die alte Stettener Kirche ist um 1440 an der Stelle der heutigen erbaut worden. Sie entsprach eher einer großen Kapelle. So war sie längst zu klein geworden. Denn zu den 600 Stettener Katholiken waren noch rund 300 aus Lörrach, Riehen, Weil am Rhein und Haltingen zu zählen. Seit der Reformation war das einst habsburgische Stetten der einzige katholische Ort im Vorderen Wiesental. Seit dem Bau des großen Pfarrhauses 1758/59 hatte man sich mit dem Gedanken eines Neubaus beschäftigt, da die alte, heruntergekommene Kirche nicht mehr zu erweitern war.

Auch in Stetten stellte sich die Frage von Standort und Finanzierung. Stetten war ein armes Bauerndorf und in den vorherigen Kriegen übermäßig ausgeplündert worden. In Zeiten feudaler Abhängigkeit waren die Nutznießer der Zehntabgaben verantwortlich für den Kirchenbau. Das war einerseits das Großherzogtum Baden, das die Rechte des Säckinger Stifts übernommen hatte. Zu zwei Dritteln war dies die Stadt Basel, die sich aber nur zur Mitfinanzierung des Chors bereit erklärte. Verkürzt dargestellt konnten erst 1819 durch eine Abschlagszahlung die Basler Rechte an das Großherzogtum abgelöst werden.

Die Kirche sollte wieder an der gleichen Stelle auf einem kleinen Hügel nach Abriss der alten gebaut werden. Der endgültige Entwurf stammte von Kreisbaumeister Christoph Arnold, einem Neffen Weinbrenners. Zuvor musste der um die Kirche liegende Friedhof an die heutige Stelle verlegt werden. Auch hier wurde das Baugelände nivelliert und ein gewaltiger Sockel als Fundament errichtet. Dessen Wirkung wurde durch Abriss eines Bauernhauses auf dem Kirchplatz verstärkt. Die Kirchenfront ähnelt der Stadtkirche, ist aber dekorativer gegliedert und die beiden Ecktürme überragen die Giebelfront. Die Stettener setzten zudem durch, dass das Kirchenschiff im Sinne der katholischen Auffassung länglicher, mit Orientierung zum Altar hin gebaut wurde.

Auch im Innern entspricht die Ausstattung mit viel Schmuck den katholischen Kirchen. Der Vorarlberger Stuckateur Johann Jodok Wilhelm hat daran seinen Anteil. Auch wenn der badische Staat die Hälfte der Kosten für den Kirchenbau übernahm, mussten die Stettemer viel Geld und viele Fuhrdienste übernehmen, um nun ab 1822 im Dorf ein Gotteshaus mit städtischem Format zu haben. Stadtkirche und Fridolinskirche sind auch heute noch im Stadtbild markant präsent. Durch den Synagogenneubau 2008 kann man das glücklicherweise nun auch wieder für ein jüdisches Gotteshaus sagen.