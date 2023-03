Lörrach Kirchenkonzert: Schöne Vielfalt auf dem Akkordeon

Abgerundet und gleichzeitig vollendet wurde der konzertante Teil des Abends mit dem heiter-beschwingt dargebotenen „Concerto d’amore“ von Jakob de Haan und dem „Pomp and circumstance“ von Edward Elgar. Seine Popularität verdankt das Stück vor allem den ersten beiden Märschen. Der erste, den sich Edward VII für seine Krönungsfeierlichkeiten wünschte, ist mit den Worten „Land of Hope and Glory“ unterlegt und wurde fast beliebter als die offizielle britische Nationalhymne „God Save the King“. Der Schlussakkord mit seiner geschlossenen Klangwand begeisterte nochmals. Mit den Musikern hatte ein fulminanter Klangkörper die Bühne erobert. Erst nach einer Zugabe durften sich die Musiker verabschieden.

Die Lörracher Vorsitzende Gerlinde Arnold freute sich, zahlreiche begrüßen zu können, die auch nach der pandemisch bedingten Zwangspause der Akkordeonmusik die Treue halten. Die beiden zur Spielgemeinschaft vereinten Orchester wollen jedenfalls weiterhin gemeinsam musizieren und wiederholen ihr Röttler Konzert am Sonntag, 12. März, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche Haltingen.

Vier Ehrungen

Eingebettet ins Programm ist die Ehrung verdienter Mitglieder durch Volker Bögi vom Deutschen Harmonikaverband (DHV). Die Dirigentennadel in Gold überreichte er Norbert Höllstin, der das Orchester seit 20 Jahren leitet.

Siegfried Bürgelin ist seit 70 Jahren aktiv und dirigierte 20 Jahre lang das Lörracher Ensemble. Auch ist er Akkordeonsolist und beherrscht Klavier und Orgel. Vorsitzende Gerlinde Arnold dankte Bürgelin namens des Vereins und bescheinigte ihm Leidenschaft und Engagement. Heinz Hugenschmidt – Vorstandsmitglied im Harmonika-Club Haltingen – wurde für 60 Jahre aktives Spielen geehrt. Jutta Trautmann gehört der Gemeinschaft seit 50 Jahren an.