Lörrach Kirchenmusik von Bach bis zum groovenden Swing

Die ConBoni-Konzerte sind Benefiz-Veranstaltungen. „Gute Musik. Gutes Tun“ lautet das Motto. Die Zuhörer werden um eine Spende gebeten. Ein Teil des Geldes fließt einem guten Zweck zu. Im Jahr 2022 wurden Spenden in Höhe von 5794 Euro eingespielt.

Er schlage den Künstlern immer vor, Organisationen aus der Region zu unterstützen, frage sie aber auch nach ihren Wünschen, berichtete Mölder. Beim Neujahrskonzert 2023 wird etwa die Mirno More-Friedensflotte unterstützt, die Segeltörns für benachteiligte Jugendliche organisiert, außerdem die medizinische Behandlung eines kranken Jungen. Zum ersten Mal wird 2023 auch die Tafel Dreiländereck gefördert. Außerdem sammeln die Veranstalter zugunsten der Kirchenmusik: für die Anschaffung einer kleinen, mobilen Truhenorgel und für ein Klimakontrollgerät am Flügel im Bonifatiushaus.

Was geplant ist

Die „ConBoni“-Reihe bietet dieses Jahr gewohnt vielfältigen Musikgenuss, auch mit bewährten Konzertformaten. Beim Konzert „Muttermal“ (26. Februar) präsentieren Veronika Lutz (Sopranistin), Dorothea Volland (Sprecherin) und Andreas Mölder (Flügel) Geschichten und Musik über Mütter. Beim Passionskonzert am 19. März erklingen die „Lecons de ténèbres“ von Francois Couperin, ein Kleinod des Barock für Orgel und zwei Sopranstimmen. Beim Frühjahrskonzert (7. Mai) bieten das Vokalensemble Cappella Leonis und Andreas Mölder englische Chor- und Orgelmusik dar.

Am 17. Juni öffnet die Kirche Sankt Bonifatius ihre Türen zur siebten Orgelnacht. Renommierte Organisten wie Dieter Lämmlin, Willi Tittel, zum ersten Mal auch der Schopfheimer Kirchenmusiker Christoph Bogon und Saxofonist Ralf Geisler spielen Werke aus Frühbarock, Renaissance und Jazz. In den Pausen bewirtet das Gemeindeteam.

Swingen und grooven wird es beim Sommer-Jazz am 22. Juli mit dem HpSchmitz-x-Tett und Ralf Geisler am Saxofon. Nach dem Konzert ist Sommerfest mit Bewirtung im Bonifatiusgarten.

Beim Konzert „Magnificat“ am 24. September erklingen gregorianische Gesänge mit der Frauenschola Exsulta Sion und Saxofon-Improvisationen von Holger Rohn. Im Konzertformat „Orgel plus“ (22. Oktober) sind diesmal Werke für Orgel und Horn zu hören. Das letzte „ConBoni“-Konzert des Jahres mit der „Mädchenkantorei am Freiburger Münster“ steht unter dem Motto „Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt“ (12. November). Das Jahresprogramm liegt in den Kirchen und Pfarrbüros aus. Mehr im Internet: www.kath-kirche-loerrach.de.