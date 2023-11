Lörrach: Kirchenzelt auf dem Weihnachtsmarkt

Gut angenommen

Auf einem Pressegespräch erläuterten jetzt die Organisatoren Pfarrer Joachim Giesler, Leiter der katholischen Kirchengemeinde Lörrach und Inzlingen, Thomas Schell, Prädikant an der evangelischen Christuskirche, und Stefan Heeß, Gemeinschaftspastor der Evangelischen Stadtmission Lörrach und zugleich Vorsitzender der Evangelische Allianz Lörrach, die Einzelheiten zum Kirchenzelt. Die Einrichtung sei bis zum Jahr 2019, dem letzten Weihnachtsmarkt vor der Pandemie, recht gut angenommen worden. Selbst Familien mit Kindern seien für einige Zeit in das Zelt gekommen. „Wir gehen in den Gesprächen besonders auf die Besinnung zur Weihnacht ein“, sagte Thomas Schell. Leider vergäßen manche Menschen im geschäftlichen Trubel den eigentlichen Sinn, der hinter der Geburt von Jesus Christus stünde.

Nun hoffen alle Initiatoren, dass das Kirchenzelt wieder so gut frequentiert wird wie vor der Covid-19-Pandemie.