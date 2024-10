Lörrach: Kita-Plätze sind weiter heiß begehrt

Der Bedarf ist hoch

Zunächst hatte eine Vertreterin des Gesamtelternbeirats das Wort. „Wir begrüßen es sehr, dass weitere Kita-Plätze geplant sind“, erklärte sie. Denn der Bedarf sei hoch. Die Elternvertreterin stellte in Frage, ob eine Deckungsquote in Höhe von 40 Prozent im U3-Bereich, also für die Krippenkinder, wirklich ausreichend sei, da hier seit 2013 ein gesetzlicher Anspruch bestehe. Auch kritisierte sie die Begrenzung der Betreuungszeiten auf 40 Stunden pro Woche und acht Stunden pro Tag. Dies sei für viele Berufstätige nicht ausreichend. Statt zeitliche Pufferzonen forderte sie im Namen des Gesamtelternbeirats verlässliche Lösungen mit flexiblen Betreuungszeiten. Das gehe nicht von heute auf morgen, gestand sie der Verwaltung zu. Doch sollten wenigstens sie Planungen in diese Richtung gehen.

Längere Betreuungszeiten?

Oberbürgermeister Jörg Lutz gab zu bedenken, dass es vermutlich wenig bringen werde, die Beschlussvorlage in diesem Sinne zu verändern. Papier sei geduldig, am Engpass beim Personal ändere dies jedoch nichts. „Wir können die Berufswahl von Menschen nicht beeinflussen.“ Lutz wies außerdem auf eine bevorstehende Renteneintrittswelle auch bei den Erzieherinnen hin.