Lörrach Kiwanier suchen Dialog

Die Schüler sagten spontan zu, mit den Kiwaniern über den Klimawandel zu sprechen und sie über ihre Sicht zu diesem Thema zu informieren. „Wir nehmen Anliegen junger Menschen ernst“, sagte Jaenisch. Nur so könne man voneinander lernen und miteinander die Zukunft umweltverträglich gestalten. Bei den Clubmitgliedern sei die Idee zu diesem Dialog positiv aufgenommen worden, freute sich die Präsidentin und Lehrerin an der Realschule in Steinen.

„Wir wollen die Welt vor Ort kritisch betrachten, uns einmischen und uns über aktuelle Streitpunkte eine Meinung bilden“, stellte die Clubvorsitzende das neue Jahresprogramm vor. Gesellschaftspolitische und soziale Themen stehen im Mittelpunkt. So informiert der Leiter der Drogen- und Jugendberatungsstelle des Arbeitskreises Rauschmittel (AKRM), Frank Meissner, über das Projekt „Kisel“ und die Arbeit mit Kindern suchtkranker Eltern. Von Stefanie Spross erfahren die Mitglieder in einem Vortrag über „Resilienz“, wie wichtig es ist, Fähigkeiten zu entwickeln, um emotionale und mentale Belastungen zu überwinden. Um die Frage der „Chancengleichheit in der Bildung“ geht es bei einem Gespräch mit der Rektorin der Gemeinschaftsschule Wiesental, Heike Schmarje.