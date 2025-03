Lörrach: KKF fördert den Burghof und weitere Kultur in der Regio

Bei Bedarf will sich der KKF auch für den Erhalt des Industriedenkmals Suchard hinter die Stadt stellen.

Wahlen: André Marker (Vorsitzender) Isolde Weiß, Sieglinde Egenhöfer (stellvertretende Vorsitzende), Timo Sadovnik (Schriftführer) Thomas Nostadt (Schatzmeister) Jörg Lutz und Dagmar Fük-Baumann (Beisitzer.) Der KKF hat aktuell 528 Mitglieder (2023: 521.)

Burghof und KKF präsentieren sich am Freitag, 21. März, ab 11 Uhr am Stand der Stadt Lörrach auf der Regio-Messe. Jedes neue KKF-Mitglied kommt in eine Ticketverlosung.