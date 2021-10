Lörrach Klangfülle in der Stadtkirche

In „Singe, Seele, Gott zum Preise“ (HWV 206) mit den Worten „wenn er Bäum’ und Feld beblümet“ beschreibt der Text eine ländliche Szene. Sowohl die Texte als auch Händels Vertonung stehen dabei an der Wende vom Geist des Barocks zur Aufklärung. Mal heiter-fröhlich, mal innig-kontemplativ wird das Gotteslob aus der Erkenntnis der Schönheit der Natur gezogen. Wie gemalt für das weiche Timbre der Sopranistin Susanne Hagen, die auch bis in die höchsten Töne hinein deutlich und verständlich artikulierte, während auch Brigitte Schnabel mit ihrer Violine wie eine gesangliche Partnerin Melodien aufnahm, um dann wieder im leisen Echo zurückzustehen. So wird die Wellenbewegung in „Das zitternde Glänzen“ (HWV 203) durch die lebhafte, hin und her „perlende“ Sechzehntelbewegung in beiden Oberstimmen nachgeahmt: eine hinreißend schöne Händel-Interpretation.

Unwillkürlich denkt man bei Karg-Elerts Duett für Violine und Orgel wiederum an impressionistische Gemälde. Brigitte Schnabel tupfte die Klänge über einem profunden, aber nicht aufdringlichen Bass, wechselte in spätromantischer Manier in melodische und wieder auflösende Klanglinien. Wie in der Kunst waren die Komponisten um 1900 unabhängig voneinander in vielen Ländern auf der Suche nach einer neuen Tonsprache durch impressionistische und später expressionistisch gefärbte Klang-Gestaltungen: durch die Überwindung der Tonalität einem klanglich verwobenen Nachzeichnen seelischer Empfindungen.

Der schwedische Komponist Otto Olsson experimentierte zum Beispiel mit einer profunden Polytonalität, dessen Romance op 24 für Orgel und Violine durchaus spätromantische Züge aufwies. Elegisch formulierte mystische Klängen drehen sich in Schlaufen und Kreisen um ein Grundmotiv und werden in zarten lyrischen Phrasen wieder aufgelöst. Brigitte Schnabel bewies eine souveräne Meisterschaft, dunkle und helle Farben mit einem sehr variablen Bogenstrich zu gestalten.

Zeitgenössische Orgel-Komponisten wie der Leverkusener Hans-André Stamm nutzen die vielen neuen Strömungen und beziehen gleichzeitig klassische Muster ein. Stamm lockert das grundsätzlich statische Klangbild der Orgel durch tänzerische Rhythmen auf und bezieht Elemente aus verschiedenen Kulturen ein. So in seiner „Berceuse Le Jardin d’Esclarmonde“ und noch deutlicher in der abschließenden „Toccata alla celtica“. Hier konnten Violine und Orgel ihrer Spielfreude nachkommen, die gleichzeitig einen einprägsamen erzählenden Charakter in immer neuen Variationen ermöglichte.

Wie eine musikalische Klammer erklang Mozarts „Laudate Dominum KV 339“ für Sopran, Violine und Orgel und als Zugabe die bezaubernd eingängige Melodie von César Francks „Panis angelicus“ in der längeren Konzertversion am Nachmittag.

Als Matinee hatten die drei Ton-Künstler bereits am Morgen eine verkürzte Fassung des Konzertes gegeben. Beide Konzerte waren gerade in ihrer dramatischen Abfolge mit den spannenden spätromantischen Werken ein Hochgenuss für das dankbar applaudierende Publikum.