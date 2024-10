Lörrach: Klangpoesie aus dem Norden

Sprachpoesie und Klang

Gleich das Eröffnungsstück „Ispolskan“ konnte durch die Schilderung der Anreise aus den sonnenkalten Städten Stockholm und Helsinki als sprachpoetisch inspiriertes Klanggebilde wahrgenommen werden – meditativ, rhapsodisch und mit mittelalterlichen Anklängen. Juholas und Jonssons Kompositionen zeigten sich insgesamt mit einem eigenen assoziationsreichen Tonfall, gleichwohl verließen sie nie den vertrauten Boden eingängiger folklorebasierter Modelle.

In dem für eine Tanzperformance komponierte „Itis“ hörte man das ruhig gezogene Melos der Geige über pulsierenden Akkordeonrhythmen, während man in „Polska efter Johan Erik Taklax“ differenzierten Geigenschmelz über dem wohlig zittrigen „Bellow-Shake“ – einer dezent geschüttelten Balgbewegung des Akkordeons – genießen konnte. Das motorisch basierte Klangband von „Seals of Shetland“ wurde harmonisch durch modulatorische Inseln aufgelockert. Einem gefühlvoll gezupften Hochzeitswalzer folgte ein Hochzeitsmarsch mit coolem Groove; der leichtfingrig inszenierten Melancholie in „Polska is my second language“ schloss sich mit „10 Days of Isolation“ ein melodischer Bandwurm in fiebrig pulsierendem Unisono an.